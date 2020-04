Und schließlich die unbekannteste TEM-Disziplin, die Spagyrik, die bei näherer Betrachtung zahlreiche Ähnlichkeiten zum Ayurveda aufweist. Wie dort gibt es auch in der Spagyrik sogenannte Konstitutionstypen. Die Analyse der individuellen Verfassung hilft, schon sehr frühzeitig eventuelle Disharmonien in Körper, Geist und Seele zu erkennen und sich zu vergewissern, ob das Energiesystem ausgewogen dynamisch schwingt oder ob Blockaden den Energiefluss stoppen und somit zu Krankheiten führen können. Was im Ayurveda als Doshas (Vata, Pitta, Kapha) bekannt ist, heißt in der Spagyrik Sal, Sulfur und Merkur.

Ziel der spagyrischen Behandlungen ist es, diese drei Prinzipien ins Gleichgewicht zu bringen. Das geschieht vor allem durch eine ausführliche Anamnese, die auch mal an eine spirituelle Sitzung erinnern kann. Ist man beispielsweise wegen Herzrhythmusstörungen beim Arzt, betrachtet der auch die Farbe der Haut, prüft, ob sie warm, kalt oder rau ist. Anschließend erklärt er die Zusammenhänge zwischen den Beschwerden und dem Konstitutionstyp, um dann spagyrische Essenzen zu verschreiben, die nach traditionellen Rezepturen hergestellt sind. Dazu werden Kräuter, Blüten und Wurzeln nicht nur in Alkohol ausgezogen wie bei normalen Pflanzenmitteln, sie werden wochenlang vergoren und immer wieder gerührt. Dieses Gemisch wird bis zu 144-mal destilliert und bei hoher Temperatur geglüht. Bis eine spagyrische Essenz fertig ist, können einige Monate vergehen. Durch die Art der Herstellung – die übrigens nicht in Kräuterküchen, sondern in Hightech-Laboren stattfindet– wird der Ausgangsstoff veredelt und die Heilkraft erhöht. Vielleicht also mal TEM statt TCM – unserer Kultur jedenfalls wäre sie näher.

Marina Jagemann