Wiesn Frisur

Beeindruckende Wiesn Frisur: Für dieses Kunstwerk die Haare zur Vorbereitung in Locken legen und mit einer kleinen Klammer am Ansatz befestigen. Am Vorderkopf eine ovale Partie abteilen, als Fischgrätenzopf flechten und ebenfalls am Oberkopf feststecken. Anschließend einzeln Spitzen locker aus den geformten Locken hängen lassen, und den Look mit Haarspray fixieren.