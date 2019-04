Topfenpalatschinken

Rezepte für vier Personen

Zutaten

Für den Teig (8 Pfannkuchen):

200 g Mehl

2 Eier

450 ml Milch

1 EL Zucker

1 Prise Salz

Butterschmalz zum Ausbacken

Für die Füllung:

500 g Topfen (Quark)

40 % Fett

2 Eigelb

2 Eiweiß, sehr steif geschlagen

50 g Zucker

die abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone

Für die Vanillesauce:

300 ml Sahne

2 gehäufte EL Vanillezucker

2 Eigelb

2 EL gehobelte Mandeln zum Bestreuen

Zubereitung

Teigzutaten gleichmäßig vermixen. 20 bis 30 Minuten quellen lassen. Dann die Pfannkuchen in Fett in einer beschichteten Pfanne dünn ausbacken. Auf einem Teller gestapelt beiseitestellen. Für die Füllung Topfen, Eigelb, Zucker und Zitronenschalenabrieb mischen, steif geschlagenes Eiweiß unterheben. Alle Pfannkuchen mit Quarkmasse bestreichen, einrollen und in eine gebutterte feuerfeste Form legen. Sahne mit Vanillezucker und Eigelb verquirlen, darübergießen. Mit Mandelblättchen bestreut, 20 Minuten bei 200 Grad im Ofen backen. Dazu gezuckerte frische Erdbeeren reichen.

Folgen Sie Kerstin Brachvogel auch auf Instagram: curlew_and_dragonfly