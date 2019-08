Tom Schilling über guten Stil

Die Vorteile von Mode

Keine Figur ist vollkommen. Das Wunderbare an Mode ist ja, dass sie dich vollkommener aussehen lässt. Frauen wie Männer. Ich habe 25 bis 30 Anzüge im Schrank, viele davon trage ich schon seit Jahren. Ich bin zufrieden mit meiner Garderobe, ich betrachte sie als Notwendigkeit, nicht als Obsession. Ich mag schwere Stoffe, zum Beispiel Schurwolle. Mein extravagantestes Modell ist ein schwarz-weißer Prince of Wales Check. Der Stoff erinnert an ein Geschirrtuch. Sehr oft trage ich einen dunkelblauen mit feinen goldenen Nadelstreifen. Ich mag weiße Punkte, ebenfalls gerne zu Nadelstreifen.

Krawatte trage ich meist dann, wenn es nicht angebracht ist. Also nicht im Theater, aber dafür beim Rock-’n’-Roll-Konzert. Die besten Krawatten habe ich in New York gefunden, auf einem Flohmarkt in Little Italy: schmale Gangsterkrawatten aus den 50er-, 6oer-Jahren. Sie lassen sich leicht binden, ermöglichen einen flachen Knoten, tragen kaum auf. Kürzlich war ich mit dem Film „Werk ohne Autor“ zur Verleihung der Golden Globes eingeladen. Das Protokoll ist ziemlich streng, die Frauen sollen Couture tragen, die Männer Smoking. Ich hatte einen maßgeschneiderten Smoking von Rooks & Rocks, den Schneidern meines Vertrauens, im Koffer. Der kam nur leider nicht in Los Angeles an. Also habe ich mir last minute einen ausgeliehen. Ich war dankbar, dass dies überhaupt möglich war, obwohl ich mich generell nicht gern ausstatten lasse. Ab und zu werde ich mal gefragt, ob ich nicht ein bestimmtes Kleidungsstück öffentlichkeitswirksam tragen kann, aber das lehne ich immer guten Gewissens mit dem Argument ab, dass ich mich selbst am besten anziehen kann.