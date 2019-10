Toledo - Urlaub im Paradies

Historie von Toledo

Heute stehen mehr als 100 historische Gebäude in der Casco histórico unter dem Schutz des Weltkulturerbes. Wie einst konzentriert sich das städtische Leben auf die Calle del Comercio. Internationale Marken haben in ihren Läden eher Seltenheitswert. Man hält in vielen Dingen an lieb gewordenen Traditionen fest. Das gilt auch für den Umgang mit den kulinarischen Spezialitäten der Mancha. Auf den Speisekarten von Tapas Bars und familiengeführten Lokalen dominieren Fleisch und Geflügel, wobei traditionell Wachteln in allen Variationen im Mittelpunkt stehen. Spanferkel, Ochsenschwanz und einheimisches Wild dürfen ebenfalls nicht fehlen, genauso wenig wie – in memoriam der muslimischen Küche – süßer Honig und orientalische Gewürze wie Safran, Zimt und Minze.