How to run: Tipps vom Ultraläufer Florian Neuschwander und Wakeboarder Felix Georgii

Unglaublich tiefenentspannt steht uns Florian Neuschwander an der Startlinie gegenüber, wo er bereits von mehreren Reportern umzingelt wird. Der 1,67 m große Ultraläufer lächelt neckisch und scheint keineswegs aufgeregt zu sein. „Nein“, antwortet er selbstsicher auf die Frage, ob er sich beim diesjährigen Wings for life world run ein Kilometer-Ziel gesetzt habe: „Ein kleines Minimalziel von 70 Kilometern und wenn es gut geht, dann ziehe ich durch und wenn nicht, dann laufe ich entspannt weiter – also wenn man es entspannt nennen kann.“ Die Bedeutung des Adjektivs „entspannen“ hat bei uns beiden definitiv eine unterschiedliche Bedeutung. Beim Wings for life world run 2017 in Mailand, hat der 36-Jährige nämlich ganze 83,49 Kilometer in 5 Stunden und 16 Minuten zurückgelegt, bevor ihn das Catcher Car eingeholt hat. Zum Vergleich: Ein gut trainierter Läufer kann einen Halbmarathon (21,1 km) in unter zwei Stunden zurücklegen. Bei dem Gedanken alleine, geht einem schon die Puste aus.

Wir möchten unbedingt wissen, wie er sich auf so einen Lauf vorbereitet, bei dem es quasi keine Ziellinie und somit keine Maximaldistanz gibt. Die letzten zehn Tage vor dem Wettkampf habe Florian immer einen Tag Lauftraining und einen Tag Pause gemacht, seine Distanz von knapp 250 Kilometern pro Woche reduziert er die Tage vorher um mehr als die Hälfte. Außerdem wichtig: Sehr viel trinken, vor allem bei wärmeren Temperaturen. Alle fünf Kilometer stellt sich Florian eine Trinkflasche bereit, die unter anderem mithilfe von Salz den Elektrolythaushalt aufrechterhält. Denn Krämpfe und müde Beine sind bei einem langen Lauf alles andere als vorteilhaft. Schließlich hat man vor einem Wettkampf schon genug mit der eigenen Aufregung und dem eigenen Druck zu kämpfen.

Florians Geheimtipp in Puncto Anfängerglück basiert auf der Gruppendynamik und der richtigen Geschwindigkeit: „Gut ist es, wenn man zu Beginn eine Gruppe hat, wo man mitlaufen kann. Viele machen den Fehler, dass sie zu schnell loslaufen. Das ist kein 10 Kilometer-Lauf, wo man Vollgas geben sollte. Ich laufe relativ konstant. Je weiter und schneller man rennen möchte, desto konstanter sollte die Geschwindigkeit sein.“ Mit dieser Antwort kontert er ordentlich gegen unseren inneren Kampfgeist beim Laufen. Unsere Redakteurin meint: Die ersten zwei Kilometer alles geben, dann kann der Lauf nur gut werden. Florian Neuschwander grinst bei dieser Aussage. Nagut, wir lassen mich gerne eines Besseren belehren.

Florian Neuschwander sieht optisch genau so aus, wie man sich einen Profi-Läufer vorstellt: Schmal, sportlich schlank und dünne, aber kräftige Beine. Laufen hat nicht nur viel mit dem Kopf zu tun, sondern fordert auch viel körperliche Energie, sodass die Ernährung eine wichtige Rolle spielt – doch Florians Antwort überrascht als er unbeeindruckt erklärt, dass es heute früh Nutella und Toastbrot zum Frühstück gab. Eigentlich hatte er sich Erdnussbutter gewünscht, das Frühstücksbuffet im Hotel konnte jedoch nur Schokocreme anbieten. Doch noch mehr Infos überraschen: Intervall-Training mache er nicht, nach Puls laufe er nicht und auch Alternativ-Training zur Ergänzung steht nicht im Programm.

Stattdessen steht nach dem langen Lauf von letztendlich 69,5 Kilometer selbstverständlich erstmal eine Pause an, allerdings auch nur für ein-zwei Tage. Währenddessen genießt der Ultraläufer Sauna-Gänge und Entspannung, bevor er sich wieder seine Laufschuhe schnürt und die nächsten Rekorde anpeilt.