Klar, wenn man schon mal in der Heimat ist, will man die ganze Familie und am liebsten alle Freunde sehen. Kleiner Tipp: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Ansonsten sind Sie nach den Feiertagen komplett ausgelaugt und brauchen erstmal ein dreiwöchiges Yoga-Retreat. Planen Sie Ihr Weihnachtsprogramm also so stressfrei wie möglich und gönnen Sie sich zwischendurch auch kleine Auszeiten. Und es spricht übrigens absolut nichts dagegen, den einen oder anderen nach den Feiertagen zu treffen.