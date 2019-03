Klar, wenn wir selbst kochen, behalten wir am besten den Überblick, was wir zu uns nehmen. Ihre Figur wird es Ihnen danken, wenn Sie häufig zu Hause kochen. Aber keine Angst, wer seinem Körper viel Sport gönnt und sich bewusst ernährt, darf zur Belohnung auch mal einen Cheat Day in der Woche einlegen. Denn wer sich hin und wieder auch mal Pizza & Co. gönnt, hält an den restlichen sechs Tagen besser durch.