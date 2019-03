Der beste Gin Tonic aller Zeiten

Ob es für weniger Kater sorgt, müssen wir selbst noch ausgiebig testen, aber dafür wird unser schlechtes Gewissen um einige Kalorien erleichtert: Das neue Thomas Henry Slim Tonic kommt mit lachhaften 13 Kalorien auf 100 ml aus und macht unseren Lieblings-Drink damit (fast) schon zum Schlankmacher. Besonders, wenn wir nach dem Genuss eines Gin Tonics noch ein bisschen Tanzen gehen. Schließlich stecken exakt so viele Kalorien in einem Glas des leckeren Getränks.

Das neue Tonic der Berliner Bitterlimonaden-Experten von Thomas Henry wird mit Bergamotte, schwarzem Pfeffer und Meersalz Aromen verfeinert und schmust sich so leidenschaftlich an Ihren Lieblings-Gin, wie wir uns an das Pizza-Kleid von Dolce & Gabbana. Das Tonic kann natürlich auch pur genossen werden.