Für 4 Personen

Backofen auf 200 vorheizen. 350 g Rigatoni in Salzwasser bissfest garen. 250 g Brokkoliröschen im Varoma 15 Min./Varoma/Stufe 1 garen. Mit abgetropften Nudeln, 150 g Kochschinken (in Würfeln) und etwas Pfeffer in einer Auflaufform mischen. Mixtopf abtrocknen. 1 Brötchen vom Vortag würfeln, mit 50 g Mandeln ca. 15 Sek./Stufe 7 zerkleinern, über die Nudeln streuen. 75 g Butter in Flöckchen daraufgeben. Im Ofen (Mitte) 10 Min. überbacken.