Die Autoren Theres und Benjamin Pluppins kochen für ihr Leben gern - und das am liebsten mit ihrem Thermomix TM5. Ihre Lieblinge haben sie nun in einem Kochbuch zusammengefasst: "Unsere besten Rezepte für den Thermomix" bietet köstliche und alltagstaugliche Gerichte für die ganze Familie. Schnell, kreativ, unkompliziert und gelingsicher - diese abwechslungsreichen Rezepte für den Thermomix sind ein Muss für jeden Thermi-Fan!

Unsere besten Rezepte für den Thermomix

Theres und Benjamin Pluppins

Bassermann, um 8 Euro

