Thermomix-Rezept: Grünes Pesto

Für 4 Portionen (inklusive Nudeln)

Zutaten

100 g Parmesan

3 Knoblauchzehen

90 g Basilikum

35 g Pinienkerne

ca. 100 g Olivenöl

Salz

frisch gemahlener weißer Pfeffer

Zubereitung

Für das Pesto Parmesan in groben Stücken in den Mixtopf geben, 10 Sekunden/Stufe 10 zerkleinern. Knoblauch schälen. Basilikum waschen, gründlich trocken tupfen und Blättchen abzupfen. Knoblauch, Hälfte Basilikumblätter, Pinienkerne, Olivenöl, ½ TL Salz und Pfeff er zum Käse in den Mixtopf geben und 8 Sekunden/Stufe 7 zerkleinern. Rest Basilikum zufügen und 5 Sekunden/Stufe 7 untermixen. Das Pesto in ein verschließbares Glas umfüllen und kalt stellen. Mixtopf spülen.