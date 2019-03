Thermomix-Rezept: Gefüllte Paprika mit Risotto

Das unabhängige Magazin erscheint alle zwei Monate und bietet Thermomix-Liebhabern den Himmel auf Erden. Jede Ausgabe steht unter einem anderen Motto und präsentiert eine Palette an ausgewählten Rezepten zum Kochen und Backen. In der Ausgabe "Schlank und Fit mit dem Thermomix" wird der Fokus auf einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt gelegt und bietet somit leichte & leckere Speisen an.

„Schlank und Fit mit dem Thermomix“ erschienen in der OZ-Verlags GmbH

Ausgabe 01/2017, S.22

Ca. 3 Euro

