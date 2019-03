Für Naschereien sind wir immer zu haben. Vor allem für solche, die an unseren Geschmacksnerven kitzeln. Im Oktober war ich auf Exkursion in England, genauer gesagt in Oxford. Und meine müden Augen erblickten einen Laden, der nur Fudge (Softkaramell) verkauft, in allen Variationen. Es gab eine Menge zu probieren. Am Ende des Tages entschied ich mich für die Variante mit belgischer Schokolade. Kennt ihr das Gefühl, wenn man satt ist, aber es ist so lecker, dass man wie in Trance immer wieder was nachnimmt? So war es bei uns. Es war also klar, so was in diese Richtung muss selber gemacht werden. Ich habe dann neben der Schokoladen- noch eine gesalzene Variante ausprobiert, und beide waren richtig gut. Ich hoffe, euch gefällt es so wie uns. Ach ja, am besten gut wegschließen, es geht schneller weg, als euch lieb ist.

Zutaten

Für die süße Variante

170 g weiße Schokolade

400 g (1 Dose) gezuckerte Kondensmilch (bspw. Milchmädchen)

160 g brauner Zucker

120 g Butter

85 g heller Zuckersirup (z. B. Grafschafter heller Sirup)

Für die salzige Variante

1 TL Salz und Flor de Sal