Thermomix-Rezept: Brownies ohne Mehl

Zutaten:

125g Mandelmehl

3 EL Kakaopulver

2 EL Leinsamen

1 TL Backpulver

75g Xucker

50g Schokolade mit 70% Kakaoanteil

75g Margarine

50g Mandeln

etwas Salz

Zubereitung:

Geben Sie den Leinsamen in eine kleine Schüssel und übergießen Sie ihn mit heißem Wasser. Für 10 Minuten quellen lassen. Das Mandelmehl, Kakaopulver, Backpulver und den Xucker in eine Schüssel geben. Geben Sie die Mandeln in den Mix-Topf und zerkleinern Sie sie auf Stufe 6 für 3 Sekunden. Die Schokolade, Margarine und etwas Salz hinzufügen und bei 80 Grad/Stufe 2 für ca. 4 Minuten schmelzen lassen. Die Mehlmischung und Leinsamen in den Mix-Topf geben und auf Stufe 3 für 10 Sekunden vermischen.

Heizen Sie den Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor. Bestreichen Sie die Backform mit etwas Margarine und füllen Sie den Teig in die Form. Im heißen Ofen für ca. 30 Minuten backen.