Zubereitungszeit: ca. 5 Minuten | ca. 600 ml

Einer meiner Lieblingsliköre ist Bailey’s, also Irish Cream: Sahnelikör mit Irish Whiskey. Am besten "on the rocks" und dann noch mit einem Schuss frischer Milch. Herrlich. Meine Mutter nimmt ihn gerne als Sauce für Eis, auch das geht. Ich muss gestehen, ich finde, dass meiner sogar besser schmeckt als das Original. Also ran an die Sachen und los geht’s.