Thermomix-Rezept: Avocado Pesto

Zubereitungszeit: ca. 10 min, Für 2 Portionen (inklusive Nudeln)

Zutaten

30 g Cashewkerne

1 Knoblauchzehe

1 kleine rote Chilischote

1 kleine Avocado

je 2 Stiele Basilikum und Petersilie

Salz

frisch gemahlener weißer

Pfeffer

3–4 TL frisch gepresster Zitronensaft

Zubereitung

1. Für das Pesto Cashewkerne in einer beschichteten Pfanne rösten, herausnehmen und auskühlen lassen. Hälfte der Cashewkerne beiseite stellen, andere Hälfte Cashewkerne in den Mixtopf geben und 8 Sekunden/Stufe 8 zerkleinern. Knoblauch schälen. Chilischote der Länge nach halbieren, Kerne entfernen, Schote waschen und grob in Stücke schneiden. Knoblauch und Chili zu den gemahlenen Cashews in den Mixtopf geben und 10 Sekunden/Stufe 8 zerkleinern.