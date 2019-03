Ich empfehle die Behandlung, wenn Frauen das Gefühl haben, der Sex sei trotz einer guten Partnerbeziehung schlechter geworden, häufig nach der Geburt der Kinder. Wenn die Blase bei Belastung nicht mehr ganz dicht ist und man beim Husten, Niesen oder Lachen Urin verliert. Oder wenn der Darm regelmäßig unwillentlich Luft verliert.

Zur Person

Dr. med Schneider-Affeld zählt mit zahlreichen Publikationen und internationalen Vorträgen seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten und renommiertesten Gynäkologen Deutschlands. Er lebt und arbeitet in Neumünster und unterhält Kooperationen mit der Estetica Clinik in Hamburg und der Klinik Beauty Berlin in Berlin. Dr Schneider-Affeld ist außerdem Sekretär der Gaerid (Gesellschaft für Beckenbodenchirurgie) mit Sitz in Leipzig. Weitere Infos auf www.intim-op.de