Thermalquellen – die heilende Wirkung heißer Quellen

Warm, entspannend und wohltuend – Thermalquellen, auch heiße Quellen genannt, sind Wasserquellen, in denen das Grundwasser mehr als zwanzig Grad beträgt. Bis zu 80 Grad können diese Quellen erreichen. In der Natur entstehen sie meistens dort, wo vulkanische Aktivitäten vorzufinden sind und treten aus tiefen Erd-und Gesteinsschichten an die Oberfläche. Aus diesem Grund ist Thermalwasser reich an Mineralstoffen: Schwefel, Calcium, Natrium, Fluor, Salze (zum Beispiel Sulfate) oder auch Kohlensäure sind vorzufinden, die gut für die Gesundheit sind.

Kein Wunder, dass die Suche nach Thermalquellen bei Pinterest in den Top 100 für das Jahr 2019 gelandet ist.