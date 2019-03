The World's Pinkest Pink vs. Vantablack: der lustigste Künstler-Kleinkrieg aller Zeiten

Nicht nur das: Semple entwickelte The World's Pinkest Pink, ein leuchtend pinkfarbenes Farbpigment, das er seit November 2016 in seinem Onlineshop Culturehustle verkauft - jedoch ausdrücklich nicht an Anish Kapoor.

Auszug aus der Produktbeschreibung auf culturehustle.com: "Diese ultraleuchtende Farbe von Stuart Semple ist für jeden verfügbar außer Anish Kapoor (der sein Schwarz nicht teilen will)! ... Indem Sie dieses Produkt in Ihren Warenkorb legen, bestätigen Sie, dass Sie weder Anish Kapoor sind, noch das Produkt im Auftrag von Anish Kapoor oder einem Mitarbeiter kaufen. Nach Ihrem besten Wissen und Gewissen wird Anish Kapoor diese Farbe nicht in die Finger bekommen. #ShareTheBlack"

Kapoors Antwort auf die Provokation ließ nicht lange auf sich warten. Passend zur besinnlichen Weihnachtsstimmung veröffentlichte der Künstler am 23. Dezember ein überdeutliches Foto auf Instagram: seinen in Semples Pink getauchten Mittelfinger. Die Bildunterschrift brauchen wir wohl nicht zu übersetzen.