MADAME.de: Wodurch wird ein Fashion-Blog überhaupt erst erfolgreich?

Daisy: Das ist pure Ansichtssache. Ich würde aber sagen, dass interessanter Content, qualitativ hochwertige Bilder und mehr oder weniger regelmäßiges Posten einen guten Blog ausmachen. Dazu gehören natürlich noch mehr Faktoren, aber ich denke, das ist wirklich das A und O… Ein Händchen für Mode und ein Auge für interessante Styles sind natürlich auch recht hilfreich (lacht).

Wie darf man sich den Alltag einer Fulltime-Bloggerin vorstellen?

Recht unterschiedlich. Mein Arbeitstag ist sehr flexibel - genau das liebe ich so an meinem Job! Ich muss gestehen, ich bin ein totaler Nachtmensch. Früh aufzustehen ist für mich der pure Horror. So sitze ich oft bis spät in die Nacht vor dem PC und kann dafür morgens etwas länger schlafen. Nach dem Aufstehen gehe ich dann meistens in mein Büro und arbeite an Posts, beantworte Emails und führe Telefonate. Steht etwas Besonderes an, wie eine Reise, ein Shooting oder etwas Ähnliches, dann plane ich meinen Tag dementsprechend anders. Alles in allem habe ich keinen durchgetakteten '9 to 5' Tagesablauf, sondern kann mir alles sehr frei einteilen.