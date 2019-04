"The Knick" - die neue Serie von Steven Soderbergh

Kultur

Wer kein Blut sehen kann und dennoch die Werke von Steven Soderbergh ("Traffic") verehrt oder einfach nur Clive Owen ("Sin City") als Schauspieler mag, muss nun abwägen: In der neuen Serie "The Knick", die derzeit im Original bei SKY läuft, fließt fast mehr Blut als bei "Game of Thrones", dennoch ist die Geschichte um das New Yorker Knickerbocker Krankenhaus um 1900 so spannend erzählt, in Ausstattung und Stimmung gleichermaßen fesselnd und mit Clive Owen als abgeklärten, drogensüchtigen Arzt natürlich auch grandios gespielt, absolut sehenswert. Wir haben uns die ersten Folgen für Sie angesehen!