Wir haben uns gerade von The Dress erholt, abgerissene Brücken wieder aufgebaut, uns mit dem feindlichen Lager versöhnt und die wüsten Beschimpfungen von "Du bist so farbenblind wie Toastbrot!!" bis zu "Habt ihr noch alle Tassen im Schrank, das Kleid ist doch ganz offensichtlich weiß-gold, ihr Hirnis!!" zurückgenommen, da kommt schon das nächste Farben-Gate.

(Der nicht ganz unattraktive) Twitter-User Arthur (@positivedemi) postete am 17. November ein Foto von einem Paar unscheinbarer Flip Flops und öffnete mit der nonchalanten Frage "Welche Farben sehen Sie?" die zweite Büchse der Pandora.

Mindestens drei Farbkombinationen wurden in den virtuellen Raum geworfen, alte Wunden geöffnet und Tausende Internetnutzer ächzten im Chor "Nicht schon wieder!!"

Nicht einmal die MADAME.de-Redaktion blieb von der hitzigen Debatte verschont, das Lager Braun-Hellblau siegte knapp gegen Braun-Weiß (wtf??), der Bürofrieden blieb gewahrt.

Nicht ganz unschuldig an der hysterischen Kontroverse sind jedoch Photoshop-versierte Internetnutzer, die das Originalbild via Bildbearbeitungsprogramm ändern - und die Ursprungsfarben in die eine oder andere Richtung manipulieren. Schaut man sich den Original-Tweet an, sind die Farben der Havaianas längst nicht so ambivalent, wie auf so manchem Bild, das auf Facebook & Co. kursiert.