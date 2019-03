Thanksgiving Menü mit Nespresso

Zutaten für die Beilage:

800 g Rosenkohl

500 g Brokkoli

2 Karotten

½ Knollensellerie

20 g Petersilie

1 TL Zucker

Salz

Pfeffer

Muskat (gemahlen)

Pflanzenöl zum Anbraten

Zubereitung:

1. Wahlweise den Rosenkohl im rechten Winkel zum Ende in dünne Scheiben schneiden oder Blätter einzeln abziehen.

2. Den Rosenkohl in Salzwasser ca. 10 bis 12 Minuten bissfest kochen und in einem Sieb abtropfen lassen. Er wird später beim Anbraten bissfester. Selbiges gilt für den Brokkoli.

3. Karotten und Knollensellerie schälen und fein würfeln. Petersilienblätter vom Stiel entfernen und in dünne Streifen schneiden.

4. Rosenkohl, Brokkoli Karotten, Knollensellerie und Zucker in etwas Pflanzenöl bei mittlerer Hitze ca. 8 – 10 Min. anbraten, bis sie goldbraun sind.

5.Petersilie hinzugeben und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.