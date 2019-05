Test: Welcher Liebescharakter bin ich?

Hier spielt nicht Testosteron, wie beim Macher eine große Schlüsselrolle, sondern das weibliche Hormon Östrogen. Ist die Östrogenkonzentration während der Schwangerschaft sehr hoch, so entwickeln sich beim Embryo mehr Verbindungen zwischen der rechten und linken Gehirnhälfte. Dies hat zur Folge, dass Emotionale vernetzter Denken. Sie sind gefühlvoller, intuitiver und durchaus kreativ. Sie sind herzlich, aufgeschlossen, tolerant und sehr liebenswert. Der Mensch steht immer im Mittelpunkt ihres Denkens. Sie versuchen sich in ihr Umfeld hinein zu versetzen, um das zu geben, was der andere benötigt. Ihr ausgeprägter Hilfsgedanke macht sie zu einem geschätzten und geachteten Menschen. In Diskussionen und kontroversen Gesprächen beziehen sie ungern Stellung, um nicht anzuecken. Es ist ihnen sehr wichtig, was andere Menschen von ihnen halten. Problemen und Konflikten gehen sie gerne aus dem Weg. Sie haben das tiefste Gefühlsleben aller Liebescharaktere und sind auch in der Lage, diese auszudrücken. Ihre Schwächen können große Selbstzweifel, Unentschlossenheit und Weitschweifigkeit sein.

Merkmale:

Arbeitsplatz: Schreibtisch voll, Atmosphäre gemütlich mit Pflanzen, Bildern, Andenken, persönlichen Dingen

Kleidung: Bequem, muss sich auf der Haut gut anfühlen, nicht unbedingt modisch Gesichtsmerkmale: Ovales oder rundes Gesicht, Nasenpartie am ausgeprägtesten, dünne Haut, große, runde Augen, geschwungene Augenbrauen, hängendes Ohrläppchen, kaum sichtbare Wangenknochen, volle Lippen, oder Oberlippe voller als Unterlippe, gerades oder fliehendes Kinn

Mimik: Viel Mimik, Hände in der Nasenregion

Körpersprache: Bei Wohlgefühl ausgreifende Gestik, viel mit links, bei Unwohlsein Hände im Bauchraum, gebeugte Haltung. Berührt gern andere Menschen

Sprache: Sehr kommunikativ, Stimme eher hoch, bei Unsicherheit leise oder nuschelnd, Sprache kinästhetisch geprägt: Häufig Worte wie: fühlen, riechen, empfinden, drücken, schieben, langweilig, warm, weich, hart, schmecken, Geruch

Sonstiges: Augenbewegungsmuster nach unten, kinästhetische Tendenzen