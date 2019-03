Tee-Latte: Der neue Trend aus den Coffeeshops

Doch wieso sollte man auf Tee-Latte umsteigen? Tee enthält nicht nur gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe, sondern je nach Variation auch viel mehr Koffein.

Rooibos-Tee ist koffeinfrei und für den Magen sehr gut bekömmlich. Chai-Tee soll sich aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung und Zubereitung wohltuend auf Körper und Geist wirken: Das Koffein im Tee regt sanft an, die Milch versorgt mit Proteinen und Honig fungiert als Transporter aller Inhaltsstoffe. Die Wirkung von Matcha-Tee ist in vielen Studien bewiesen: Das edle Grüntee-Pulver macht auf gesunde Weise wach, leistungs- und konzentrationsfähig und ist obendrein vielseitig in der Küche einsetzbar.