Technology Meets Fashion

Das Wort Parka stammt aus der Sprache der Eskimos. „Parqaaq“ bedeutet „Hitze“ und symbolisiert die Wärme, welche die Parka-Jacke gerade bei sehr niedrigen Temperaturen zu einem überlebenswichtigen Kleidungsstück macht. Es ist kein Zufall, dass die ersten Parkas schon vor hunderten von Jahren von den Bewohnern von Alaska und Sibirien erfunden wurden. Die ursprünglichen Parkas wurden aus Karibuhaut oder Seehundfell hergestellt und mit Fischöl für eine zusätzliche Isolierung behandelt. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei und der moderne Parka wurde schon in den 60er Jahren zum Trend-Piece.

Die Entwicklung neuer Technologien in den letzten Jahren bringt den Parka auf ein neues Level. Innovative Materialien schützen vor den Launen der Elemente und somit sind Wasser, Wind und Kälte passé. Die große Herausforderung an die Fashion-Industrie ist, diese Technologien so zu integrieren, dass die Quintessenz des Mode-Trends „Parka“ beibehalten bleibt. Denn die Jacke soll nicht nur funktionsfähig sein, sondern auch ein stylisches Must-have, welches jede Fashionista durch die kalte Jahreszeit begleitet.

Heute ist der Parka ein Klassiker, der aus keinem Kleiderschrank mehr wegzudenken ist.