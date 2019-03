Joanna Litwin, Lublin

So klein, so zart und doch so wirkungsvoll: Helix Tattoos sind gerade total im Trend und verschönern die Ohren aller Welt. Anstatt auf Ohrschmuck setzen gerade immer mehr auf die kleinen Tattoos im Ohr. Cara Delevingne oder auch Hailey Baldwin sind schon lange große Fans von Helix Tattoos und tragen ein „G“ sowie einen kleinen Diamanten in ihren Ohren. Die polnische Tattoo Artistin Joanna Litwin arbeitet mit farbigen und schwarz-weißen minimalistischen Designs, die perfekt in das Innere der Ohren passen. Das Beste: Das Tattoo lässt sich ganz einfach verstecken, indem man einfach seine Haare über die Ohren hängen lässt.