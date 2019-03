Tanzen als Sport

Salsa tanzen

Um eines vorweg zu nehmen: Sie müssen beim Salsa keineswegs ein Kleid und hohe Schuhe anziehen! Der sportliche Effekt einer Salsa-Stunde ist nicht zu unterschätzen: Kaum ein anderer Tanz schult das Rhythmus-Gefühl sowie die Koordination so sehr wie Salsa. Eine schnelle Schrittabfolge und feste Choreographien fördern die Konzentrationsfähigkeit. Durch das Tanzen mit einem Partner verbessern sich die Haltung und die Rückenmuskulatur, man sitzt automatisch gerader. Kommt man so richtig in Fahrt, sind 400 verbrannte Kalorien pro Stunde locker drin! Tipp: Lassen Sie sich bei Hebefiguren helfen, da für Ungeübte ein erhöhtes Verletzungsrisiko bestehen kann.