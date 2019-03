Die beiden Zutaten Apfelessig und Ingwer machen den Durstlöscher so gesund. Apfelessig ist zum einen ein basisches Lebensmittel und bringt den Säure-Basen-Haushalt ins Gleichgewicht und kurbelt den Stoffwechsel an, zudem hat er eine pilz- und bakterienhemmende Wirkung. Der Ingwer hat eine desinfizierende und entzündungshemmende Wirkung und pusht dank der enthaltenen Antioxidantien das Immunsystem. So einfach mixen Sie einen Switchel!