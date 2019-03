Nass, kalt, Nieselwetter und das Bett muss man trotz aller Umstände mühsam verlassen. Es gibt solche Tage, an denen einem nicht nach Seidenblouson, Organza-Röckchen oder taillierten Longsleeves ist. Wer sich nach etwas praktischem, gemütlichem und dennoch super schicken und angesagtem sehnt, mit dem er seine obere Körperpartie schmücken mag, der sollte Hoodies (oder auch Sweatshirts) diesen Herbst eine ganz große Aufmerksamkeit schenken.

Lange galten Kapuzenpullis, wie man die gemütlichen Allrounder auch nennt, als Essential für Abende auf der Couch. Alleine. Und mit Pizza und Chips. Wer es wagte, der trug den Hoodie schnell über seine Sportklamotten auf dem Weg ins Fitnessstudio. Doch Gott sei Dank ist dies längst passé.

Dank Balenciaga, Vetements & Co. Gelten Sweatshirts als absolute Allround-Talente und sind in der Modeindustrie gar nicht mehr wegzudenken. Das Trendpiece ist der perfekte Partner in Crime zu Maxikleidern, Röcken und zu Blazer.

Als Sweatshirt bezeichnet man per Definition einen bequem geschnittenen (Sport)Pullover, meistens aus Baumwolle. Ob mit oder ohne Reißverschluss, mit Kapuze (dann vorwiegend gerne als „Hoodie“ bezeichnet), oversize oder cropped, mit Logoprint oder Unifarben: Im Herbst haben Sie die Qual der Wahl, welchen Look Sie mit dem Sweatshirt stylen möchten.