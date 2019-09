Supermodel und Umweltaktivistin: Angela Lindvall im Gespräch

Malibu, Los Angeles – Sehnsuchtsort unseres Jahrzehnts, mit dem wunderbaren Extrabenefit von 330 Sonnentagen im Jahr. Trotzdem steigt, als wir uns dem für einen Montag Ende Februar angesetzten Shooting nähern, meine Nervosität: Kalifornien wird vom schlimmsten Winter seit Jahrzehnten heimgesucht, mit Stürmen und massiven Regenfällen. In Sachen Temperatur nicht vergleichbar mit unseren Breitengraden, doch für diesen Fotoshoot ist ein blauer Himmel essenziell. Schließlich widmet sich unsere Juni-Ausgabe dem Thema Azzurro, also Blau. Doch, oh Wunder, nach wochenlangem Dauerregen wache ich an besagtem Montagmorgen bei strahlendem Sonnenschein auf.

Für das Cover-Shooting konnten wir dieses Mal „Green Queen“ und Supermodel Angela Lindvall begeistern. Bereits Anfang der 2000er-Jahre setzte sich die heute 40-Jährige engagiert für die Umwelt ein und lebte mit ihrem Ex-Mann, einem südafrikanischen Taucher, und den beiden gemeinsamen Söhnen zwei Jahre auf einem öko-kompatiblen Hausboot auf dem Hudson in New York. Heute ist der Topanga Canyon in Los Angeles County ihr Zuhause, ein ökologisches Refugium für Naturschützer und Individualisten.