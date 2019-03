Summer Feeling mit exklusivem Rabatt!

Die Tage sind endlich länger und die Temperaturen bewegen sich wieder oberhalb der 20 Grad Marke. Höchste Zeit die neue Saison mit einigen Fashion-Highlights zu begrüßen. Genauso wichtig wie die Wahl der Freizeitaktivitäten, sind auch die passenden Fashion-Items dazu. Denn für ein Picknick unter der strahlenden Sonne im Park brauchen wir natürlich ein anderes Outfit als für die angesagte Cocktail-Party zum Sonnenuntergang.

Der Onlineshop THE OUTNET.COM und besonders die Kategorie „Summer Mode“ erleichtern uns diese Wahl. Die NET-A-PORTER-Schwester bietet eine beispiellose Auswahl aus den Must-Haves der vergangenen Saisons von mehr als 350 Brands, sowie exklusive Kollektionen mit bekannten Designern und dem hauseigenen Label Iris & Ink an. Bei dieser großen Auswahl und für ein effizienteres Einkaufserlebnis hat THE OUTNET bereits im letzten Jahr das Konzept „Summershop“ ins Leben gerufen. Die Kollektionen werden nach Anlass und Aktivität sortiert, sodass jeder Kunde sofort das passende Outfit für seine Bedürfnisse findet.

Der Sommershop besteht aus drei Kategorien: Relaxation Mode, Exploration Mode und Party Mode.