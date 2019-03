Süßigkeiten ohne Zucker

Gesunde Riegel von Rawbite

Die Bio-Riegel von Rawbite sind nicht nur super lecker, sondern versorgen einen auch mit jeder Menge Power. Die Basis der veganen Riegel besteht aus Mandeln, Cashews und Datteln – das macht die Textur soft und dennoch crunchy. Dank der Süße aus den Datteln kommen die gluten- und laktosefreien Riegel ganz ohne Zuckerzusatz aus. Die köstlichen Schnittchen sind Ihnen bestimmt schon einmal in der Drogerie ins Auge gefallen. Jetzt gibt es die Riegel auch in der Mini-Version (30 Gramm). Erhältlich sind diese ausschließlich in Alnatura Filialen und in den Sorten Apple Cinnamon, Cacao und Apricot. Die Häppchen haben die perfekte Größe für Zucker-Cravings nach der Mittagspause.

Die Standard Riegel (50 Gramm) finden Sie im Supermarkt und in der Drogerie. Erhältlich sind sie unter anderem in den Sorten Cashew, Peanut, Vanilla Berries und Spicy Lime.

Über Rawbite, um 1,50 Euro pro Mini-Riegel (30 Gramm) / Um 2 Euro pro Riegel (50 Gramm)