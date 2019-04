Südengland

In dem nach allen Regeln des Umweltschutzes in die Landschaft integrierten Gebäude der Rolls-Royce-Manufaktur lief im Juli 2003 das erste Serienfahrzeug vom Band. Motoren und Karosserien liefert BMW aus München, in Goodwood folgt die Feinarbeit. Wer keine dieser Luxuskarossen besitzt, jedoch gerne mal ans Steuer möchte, leiht sich für einen oder zwei Tage ein Auto aus der reich bestückten Oldtimer-Kollektion des „Goodwood Hotels“. Selbstverständlich mit einem Picknickkoffer auf dem Rücksitz. Zum glanzvollsten Ereignis des Jahres, dem traditionellen Goodwood Revival, erwartet man die Herren im korrekten Anzug und die Damen in „period clothing“ – vom stylish-nostalgischen Seidenkleid bis zum taillierten Tweedkostüm. Auf jeden Fall mit Hut.

Im Süden von England kann man sich in einer guten Handvoll exquisiter Landhotels für kurze Zeit fühlen wie seinerzeit echte Ladys und Lords. Das schönste von allen heißt „Gravetye Manor“, ein stattliches Herrenhaus in einem wundervollen Garten in der Nähe des Marktfeckens East Grinstead. Bei schlechtem Wetter nimmt man den High Tea am Kamin. Bei gutem macht man ein Picknick am See. Apropos: Während des jährlichen Opernfestivals werden die Musikliebhaber unter den Gästen nach Glyndebourne chauffiert – mit eisgekühltem Champagner im Picknickkorb.