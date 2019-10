Stufen in dickem Haar

Ähnlich wie bei kräftigem Haar, dünnen Stufen auch dickere Mähnen aus und sorgen so dafür, dass sie vor allem in den Längen weicher fallen. Bei sehr voluminösem und dickem Haar wenden Friseure gerne die Point-Cut-Technik an, bei der mit einer groben Schere größere Lücken in einzelne Haarsträhnen geschnitten werden. So wird das Haar etwas feiner und schmiegt sich mehr an den Kopf an.