Studie Untreue: So erkennen Sie, ob Ihr Partner untreu ist

"Du lügst, das sehe ich dir an der Nasenspitze an!" Wenn es doch nur so einfach wäre, Lügnern auf die Schliche zu kommen. Gerade in Beziehungen oder beim Dating wünscht man sich den richtigen Riecher, um möglichst schnell herauszufinden, wie der Partner in puncto Treue tickt.

Woran erkenne ich, ob ein Mann untreu ist? Darauf müssen Sie achten

Forscher der Nipissing University haben in einer Studie über Untreue herausgefunden, dass Männer mit einem bestimmten Gesichtsmerkmal einen stärkeren Sexualtrieb haben als andere und daher eher fremdgehen. Je breiter und runder das Gesicht eines Mannes, so das Ergebnis der US-Studie, desto mehr Lust hat er auf Sex. Befragte Männer mit diesem optischen Merkmal nehmen Treue nicht so ernst - Hauptsache, sie können ihre Sexualtrieb ausleben.