Soviel nimmt jeder Deutsche an Weihnachten zu

Wir wissen nicht, ob es uns beruhigen soll, dass anscheinend wirklich jeder in der Weihnachtszeit an Gewicht zunimmt, oder ob wir es beunruhigend finden sollen. Spannend wird es allerdings, schaut man sich die möglichen Gründe und die verschiedenen Ergebnisse an. Der Grund, weshalb Studenten lediglich an Körperfett, nicht aber an Gewicht zunehmen ist nicht wirklich erforscht worden. Es lässt sich aber vermuten, dass die erhöhte Kalorienzufuhr, in erster Linie durch Fettkalorien für den erhöhten Körperfettanteil verantwortlich ist.

Erklärbare und einleuchtende Gründe sind allerdings, dass sich die Menschen während der Weihnachtszeit weniger Sorgen machen und einen Easy-going-Lifestyle pflegen. Sprich: Um Essen will man sich keine Gedanken machen und einfach genießen. Zudem gibt es vermehrt Situationen, in denen mehr als üblich gegessen wird: Ob auf Weihnachtsfeiern oder mit Freunden – das Essen fällt eher in größeren Portionen aus, enthält meistens viele Kohlenhydrate und ist sehr abwechslungsreich (z.B. Buffets). Auch nehmen die sportlichen Aktivitäten in den Wintermonaten eher ab.