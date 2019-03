Studie: So wirkt sich die Auswahl Ihres Essens auf Ihre Attraktivität aus

Die Studie lässt sich verallgemeinern und zielt darauf ab zu zeigen, inwiefern der Körpergeruch mit der Attraktivität eines Menschen zusammenhängt. Dies ist natürlich einleuchtend, denn gut riechende Personen hinterlassen ein gewisses Maß an Attraktivität und Gepflegtheit als schlecht-riechende Menschen. Ebenso lässt sich das Ergebnis der Studie auch umdrehen: Für den Mann ist der Körpergeruch einer Frau für die Attraktivität genauso ausschlaggebend wie umgekehrt. Das bedeutet: Frische gesunde Lebensmittel fördern einen angenehmen Körpergeruch, der wiederum für die Attraktivität ausschlaggebend ist.

Nicht nur Knoblauch, Zwiebeln und andere Lebensmittel sorgen für einen unangenehmen Geruch, sondern auch welche, die man am wenigsten vermutet. In Backwaren oder auch in frittierten Köstlichkeiten sorgen die enthaltenen Öle für üblen Geruch. Da Öle schnell „ranzig“ werden können, werden sie vom Körper schlechter verdaut und äußern sich in Folge von unangenehmem Körpergeruch.

Wir merken uns: Bevor wir ein Date haben, essen wir stets brav Obst und Gemüse. Dann kann nichts mehr schief gehen.