Studie: Singles suchen die Liebe fürs Leben

Dass Frauen hohe Ansprüche bei der Partnerwahl haben beweist diese Studie ebenso: Ganze 32 Prozent der Frauen wissen ganz genau, welche Eigenschaften ihr Partner mitbringen muss. Bei Männern hingegen besitzen nur 18 Prozent eindeutige Vorstellungen bei der Partnerwahl.

Diese Studienergebnisse weisen eigentlich genau das Gegenteil von dem auf, was man zurzeit überall hört und liest: Wir selbst stecken in einem Selbstverwirklichungs- und Optimierungswahn, wollen immer besser und erfolgreicher werden und fokussieren uns nur noch auf den Beruf, anstatt auf die Liebe. Scheint so, als würde der Fokus nun auch auf die Beziehungsebene fallen, wir müssen ja nicht wie damals schon mit 30 heiraten und einen Bausparvertrag unterschreiben... und schließlich muss ein Partner niemanden an der Selbstverwirklichungs-Strategie hindern, richtig?

75 Prozent der Singles schätzen sich nämlich aus durchaus kompromissbereit ein. Da steht einem gemeinsamen Happy End doch nichts mehr im Wege!