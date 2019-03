Studie: In diesen Städten ist die Liebe ein teures Vergnügen

Für die Untersuchung wurden die beliebtesten Unternehmungen und Geschenke zum Valentinstag in 50 Städten weltweit und in 15 deutschen Städten unter die Lupe genommen. Die Studie zeigt, dass Dresden mit 510,50 Euro unter den 15 deutschen Städten die preiswerteste für Geschenke und Unternehmungen am Valentinstag ist, während München mit 718,83 Euro am teuersten ist. Für das Budget, das man für einen romantischen Tag in München ausgeben muss, kann man das Gleiche in Dresden unternehmen – und hat auch noch Geld für die Flüge übrig!

In München muss man(n) für ein Dutzend Rosen schon Mal knapp 37 Euro hinblättern. In Essen hingegen nur 20 Euro – Deal!

Wer sich gerne mal einen leckeren und luxuriösen Abend in einem Restaurant mit Michelin-Stern gönnen möchte, der sollte auf Nürnberg setzen. Mit knapp 235 Euro kommt man besser als in Baden-Baden weg: Hier kosten Wein & Dinner um die 340 Euro.

Wer jetzt Alternativ lieber ins Kino anstatt ins Restaurant gehen mag, sollte auch hier aufpassen: Die teuerste Stadt für zwei Kinokarten und Snacks ist Hamburg mit durchschnittlich 35,30 Euro - überlegen Sie es sich gut, ob der Action-Thriller den ihr Freund sehen möchte das Ganze wirklich wert ist.