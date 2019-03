Studie: In diesem Alter ist der Orgasmus qualitativ am Besten

Sie gehen wahrscheinlich davon aus, dass Frauen Anfang zwanzig einen intensiveren und qualitativ besseren Orgasmus besitzen als die Älteren, richtig? Weit gefehlt! Die Ergebnisse beweisen genau das Gegenteil: Frauen der jüngeren Gruppe kommen zwar häufig zum sexuellen Höhepunkt, allerdings widerfuhr der Mehrheit in der ältesten Altersgruppe viel öfter ein regelmäßiger Orgasmus, der noch dazu qualitativ überragend war! Überrascht?

Sexualtherapeut aus den USA, Ian Kerner erklärt, wieso das Ergebnis durchaus schlüssig ist: Frauen wissen ab einem bestimmten Alter genau, was sie als gut und schlecht beim Sex empfinden und seien demnach in der Lage, diese Vorstellungen offen und direkt mit ihrem Partner zu besprechen.

Allerdings gibt es auch psychische und physische Gründe, warum Frau ab 36 in der Lage ist, einen sehr guten Orgasmus zu erlangen. Auch wenn die weiblichen Hormone in den Mitte Zwanzigern ihr Maximum erreichen, haben sie keine Auswirkung auf einen qualitativ hochwertigen Orgasmus. Viel mehr relevant sei das „anziehende“ psychologische Umfeld, in dem man sich ab diesem Alter befinde.

Kerner erklärt weiter, dass ältere Frauen viel länger Bestandteil einer festen Beziehung oder sogar einer Ehe sind, was sie nicht nur das Selbstbewusstsein stärkt, sondern in ihnen auch ein Gefühl der wunschlosen Erfüllung auslöst. Ab einem gewissen Alter entwickeln Frauen mehr und mehr ein Gefühl für ihre Sexualität, wobei soziale und psychologische Faktoren eine Rolle spielen.