Zwei bis drei Liter Flüssigkeit am Tag sind gesund und machen schlank - dachten wir jedenfalls bislang. Umso härter lässt sich eine neue Erkenntnis schlucken, laut der Erfrischungsgetränke mit Kohlensäure, also vermeintliche Schlankmacher wie Mineralwasser, Diätlimonaden & Co. sogar für zusätzliche Pfunde sorgen können. Das heißt: Sprudelwasser macht dick – das können wir kaum glauben!