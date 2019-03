Nein, es handelt sich bei dieser erfolgsversprechenden Eigenschaft nicht um Intelligenz, wie der Ökonom James Heckman im Rahmen einer US-amerikanischen Untersuchung herausgefunden hat.

Im Rahmen der im Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlichten Studie analysierten die Forscher um Heckmann unterschiedliche Datensätze von tausenden Personen aus Großbritannien, den Niederlanden und den USA. Die über Jahrzehnte zusammengetragenen Daten umfassten Angaben zu Einkommen, Body-Mass-Index, Zufriedenheit und Ergebnisse aus IQ-Tests.