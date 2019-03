Studie: Das fühlt Ihre Katze wirklich, wenn Sie mit ihr spielen

„Sind Sie eher ein Hunde- oder Katzentyp?“ Diese Frage wurde Ihnen wahrscheinlich auch schon mal mindestens einmal gestellt und die Begründungen für die Antwort sah in etwa so aus: „Eher Katzenmensch, ich brauche etwas was nicht viel Auslauf und Aufmerksamkeit braucht, aber perfekt zum Kuscheln ist.“ – vs. „Lieber Hunde, Katzen sind mir zu eigensinnig und zickig, sie können keine Gefühle zeigen.“ Diese Ansichtsweise ist, da sind wir uns sicher, die am häufigsten vorkommende, einen Beweis dafür gibt es allerdings nicht – bis jetzt!

Eine amerikanische Studie, die im Rahmen der Sendung Cats V. Dogs auf BBC II durchgeführt wurde, beseitigt nun ein für alle Mal unsere Zweifel. Der Neurowissenschaftler Dr. Paul Zak leitete die Untersuchungen und erforschte das Verhalten von Katzen und Hunden auf Ihre Besitzer. Hierbei beobachtete man, wie viel Menge an Oxytocin – das sogenannte „Liebeshormon“ – beim Spielen mit Menschen ausgeschüttet wurde.

Kleine Studien in der Vergangenheit zeigten bereits auf, dass Hunde ihre Besitzer „lieben“ können, wenn sie viel Zeit miteinander verbringen. Inwiefern dieses Hormon auch bei Katzen ausgeschüttet wird, zeigt nun diese Studie auf – das Ergebnis ist verblüffend!