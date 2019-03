Im Sommer sehen vor allem Netzstrumpfhosen zu Röcken und Kleidern sehr hübsch aus. In Kombination mit Schnürstiefeln wirkt der Look ein wenig derber, zu mittelhohen Pumps und Blazer wird das Outfit sogar Office-tauglich. Wem das zuviel ist, der kann die Netzstrumpfhose auch lediglich am Fuß rausblitzen lassen – wie man es auf dem Runway bei Tom Ford gesehen hat.

Besonders lässig ist auch die Kombination von Muster mit Muster: Stylen Sie eine Glencheck-Strumpfhose zu einem Outfit im Karo-Stil, oder eine Strumpfhose mit Streifen zu einem Streifen-Look. Gewagt, aber sehr cool.

Wer auf weniger ist mehr steht, der sollte bei der Wahl des Outfits stets darauf achten, dass die Farben Ton-in-Ton zu der Strumpfhose mit Muster passen – denn diese ist meist Eye-Catcher genug.