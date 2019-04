Styling

Im Laufe der letzten zwei Jahre haben sich Street-Style-Ikonen, Designer und Modeblogger als gleichbedeutende Taktgeber der Mode etabliert. Ob ein Fashion Trend auf dem Reißbrett, dem Catwalk oder der Straße erfunden wird, ist irrelevant: May the best style win. Übrigens, das waren unsere liebsten Streetstyles 2015