Personal Style Blogger wie Chiara Ferragni, Veronika Heilbrunner und Kristina Bazan sind zu unverzichtbaren Inspirationsquellen für neue Trend-Impulse in Sachen Mode geworden. Die Looks der Editorialistas, der Fashion-Blogger und Models werden zu Trendsettern - klar, dass so manche Mode-Enthusiastin auch ihr Sekündchen Ruhm im angesagten Street Style Blog abhaben will. Mit diesen 20 augenzwinkernden Street-Style-Geboten ist das Foto praktisch schon geschossen!