Herbstmode 2019: Mit diesen 5 Kleidungsstücken kommen Sie gut durch die Saison

Die 5 wichtigsten Modetrends für den Herbst 2019

Midikleider

Die Länge macht’s: Midikleider gehen nicht ganz bis zum Boden und schleifen im Herbst daher auch garantiert in keiner Regenpfütze. Die eleganten Kleider in 7/8- Länge sind in der kühlen Jahreszeit so beliebt, weil sie noch ein wenig an den Sommer erinnern, gleichzeitig aber auch schön warm halten. Im Herbst 2019 sind besonders Wickelkleider und Slip-Dresses in Midi-Länge beliebt. Styling-Tipp: Was man auf den Fashion Weeks 2019 immer wieder sah, waren Midikleider über Skinny und Straight Leg Jeans.