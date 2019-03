Bei diesem Sternzeichen hilft keine Diät

Glaubt man den Sternen, dann hält der Schütze keine drei Tage eine Diät durch. Der Clou an der Sache: Ihm fällt es vor allem gar nicht schwer, Ausreden zu finden, weshalb er die Diät nicht durchziehen kann. Der Schütze ist ein Abenteurer und ständig unterwegs, was natürlich hungrig macht. Das heißt übrigens keineswegs, dass Schützen mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben. Ganz im Gegenteil: Durch den "stressigen" Lifestyle können sie sich ohne Probleme schlank halten, sodass die Diät-Phobie gar kein Problem darstellt. Allerdings sollte der Schütze in Sachen Alkohol aufpassen: Er trinkt gerne mal einen über den Durst und isst dann folglich noch mehr.

Andere Sternzeichen, die auch ständig nur Hunger haben sind übrigens Stiere und die Waagen. Beide stehen auf Gourmet-Essen und kochen auch sehr gerne, wobei die Waage feine Restaurants und teure Weine liebt.